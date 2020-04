Adam Silver: “Ad aprile non si giocherà, tra un mese valuteremo”

Il commissioner NBA ha rilasciato un’intervista a TNT in cui ha ammesso che la NBA non riprenderà sicuramente in questo mese, ma se ne riparlerà ai primi di maggio. Non si è ancora deciso nulla in merito, ma se n’è discusso, riguardo alla ripresa della regular season (“In un mondo ideale si riprende da dove si era interrotto”) oppure iniziare subito i Playoffs. Si è parlato anche delle eventuali gare a porte chiuse che non piacciono a nessuno, ma diventano necessarie se bisogna salvaguardare la salute di tutti.

Ha inoltre rivolto un pensiero ai 55000 lavoratori a cui la NBA dà da vivere ogni giorno e che con questo stop potrebbero andare in crisi. A riguardo Adam Silver ha rivelato: “pensare a loro non mi fa dormire la notte”. Poi ha risposto anche ad una domanda sul colloquio avuto con il presidente Trump.

Appuntamento allora al 1 maggio, anche se il pessimismo aumenta ogni giorno di più.