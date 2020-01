Adam Silver: “In futuro ruoteremo diverse città europee”

La notizia era nell’aria da giorni ma alla vigilia del NBA Paris 2020, il Commissioner Adam Silver ha confermato che Parigi ospiterà anche il prossimo anno la partita di regular season. “Molte squadre si sono già proposte, ma ancora non sappiamo né quando farla né quali saranno le squadre. Di sicuro, però, torneremo qui”, ha annunciato.

Gli ha fatto poi eco Ralph Rivera, direttore esecutivo NBA per Europa, Africa e Medio Oriente: “Consideriamo candidate, oltre che in Francia e Gran Bretagna, anche in Italia, Spagna e Germania, che sono i nostri mercati principali. Nei prossimi 4 o 5 anni mi aspetto un cambio rispetto a Londra o Parigi”. Però, soprattutto in Italia, c’è il problema degli impianti, perché per una gara NBA servono almeno 18 mila posti, più strutture ricettive annesse come hotel, parcheggi e tutto ciò che ne consegue. In Italia non c’è nessun progetto per costruire un’arena così grande ed il Forum di Assago (capienza massima 12500) è troppo vecchio per gli standard NBA.