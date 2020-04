Adam Silver inizia a pensare che la prossima stagione partirà in ritardo

Il Commissioner NBA Adam Silver ieri ha avuto una Conference Call con il Board of Governors ed i proprietari. “Non siamo ancora in condizioni di prendere decisioni e non sappiamo quando lo saremo”, ha detto Silver. “Non c’è una data limite in cui dobbiamo assolutamente decidere, quindi per ora aspettiamo e teniamo sul piatto ogni opzione”. Il dottor Fauci è sicuro che si tornerà in campo nel 2020 a porte chiuse, ma nemmeno lui può sapere con esattezza quando.

Adam Silver tiene quindi aperta la possibilità di riprendere la stagione – con il format classico o con rivisitazioni – ma vista la grande diffusione del covid-19 negli USA (Paese con più morti e contagi nel mondo) sarà difficile prendere una decisione valida prima di fine maggio.

Tra due settimane Silver è chiamato a dare qualche indicazione in più, ma appunto sembra difficile che si possa tornare sui campi – se si tornerà – prima di inizio luglio. Bisogna anche considerare, infatti, i 25 giorni di training camp che precederebbero la ripartenza della stagione. Se si riparte a luglio, è poi ovvio che la prossima stagione non possa iniziare a ottobre con la preparazione: si profila, quindi, un inizio verso fine dicembre (ne ha parlato anche Eric Gordon qualche giorno fa).

Intanto dal 15 maggio i giocatori riceveranno una decurtazione del 25% dei propri stipendi, ma fino ad allora intascheranno gli assegni bi-settimanali normali come se la stagione non si fosse mai fermata.