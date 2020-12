Adam Silver sulla bravata di Harden: “È la prima volta. E poi è Natale…”

Dopo le “malefatte” in uno strip club, James Harden è stato multato 50 mila dollari e costretto ad un isolamento forzato di pochi giorni.

Tuttavia molto si sono ribellati facendo notare come nella bolla di Orlando il giocatore dei Clippers Lou Williams venne punito con 10 giorni di isolamento forzato, mentre James Harden ha ricevuto solo qualche giorno di stop. In teoria dovrebbe tornare in campo già domenica.

A riguardo è intervenuto Adam Silver: “È la prima volta che sbaglia. E poi è Natale…”

Il capo della NBA ha però anche detto che se ricapita saranno molto più duri con la punizione.

Intanto dalla sua camera di isolamento, James Harden ha fatto sapere che avrebbe altre due squadre in cui gli piacerebbe giocare…