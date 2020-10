Il centro Bam Adebayo non sarà in campo in gara-2 dopo l’infortunio al collo rimediato in gara-1. Si spera di recuperarlo per il terzo atto.

Nemmeno Goran Dragic giocherà gara-2 per la lesione alla fascia plantare. Si proverà fare infiltrazioni nei prossimi giorni per recuperarlo se la serie va avanti, ma difficile vederlo pure in gara-3. Ci sarà, invece, Jimmy Butler!

