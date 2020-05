Afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis. LeBron James: “Fatti disgustosi”

Da sempre schierato politicamente (dichiaro’ in pubblico il proprio appoggio a Obama e poi a Hillary Clinton in occasione delle presidenziali) e attivo sul fronte dei diritti degli afroamericani, LeBron James non poteva rimanere insensibile a quanto accaduto a Minneapolis. Cosi’ ha espresso il proprio sdegno per la morte del 46enne George Floyd, soffocato dalla mossa di un poliziotto che lo aveva bloccato a terra dopo che l’indagato aveva fatto resistenza all’arresto, con un duro post sui social in cui ha messo un’immagine divenuta virale. E’ quella dell’agente (bianco) che immobilizza con un ginocchio l’esanime Floyd, accanto a quella di Colin Kaepernick, giocatore all’epoca dei 49ers del football che al momento dell’esecuzione dell’inno nazionale si inginocchiava per protesta contro le discriminazioni razziali e le violenze della polizia. Accanto a queste foto in parallelo – stesso gesto, significato opposto – l’asso dei Lakers ha scritto questa frase: “ORA capite? O vi viene ancora nascosto? # State svegli”. Segue l’iconcina di un occhio aperto. Ma anche altri personaggi del mondo del basket Nba hanno preso posizione sull’episodio di Minneapolis, primo fra tutti quello Stephen Jackson, vincitore del titolo nel 2003 con San Antonio, che proprio alla vittima di Minneapolis era molto legato, al punto da definirlo “il mio gemello” e che ora lamenta la perdita dell’amico. Duro anche coach Steve Kerr, 5 anelli da giocatore prima con i Bulls di Michael Jordan e poi con i San Antonio Spurs di Tim Duncan, e poi tre da capo-allenatore dei Golden State Warriors. “Questo e’ un omicidio. Disgustoso. Seriamente, cosa cavolo c’e’ di sbagliato negli Usa?”. La domanda non giunge a caso, perche’ gia’ in altre occasioni Kerr si era espresso contro le violenze della polizia nei confronti delle persone di colore, e contro il proliferare delle armi che in passato ha provocato, negli States, stragi in scuole e centri commerciali. Lo sport Usa e’ attualmente fermo a causa del coronavirus, l’ultima decisione e’ quella della Nhl, la lega dell’hockey ghiaccio, che fara’ giocare direttamente i play off, ma non e’ certo da escludere che altri campioni prendano posizione: per ora non possono esprimerle sul campo, ma non e’ certo da escludere che lo facciano quando le gare riprenderanno.