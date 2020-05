Al draft 2014 Memphis era indecisa tra Stokes e Jokic

Nikola Jokic fu scelto nel draft 2014 con la pick #41 dai Denver Nuggets, squadra in cui milita tuttora e salvo sorprese lo farà (almeno) fino al 2023.

Il centro serbo rimase un altro anno al Mega Leks prima di debuttare finalmente in NBA.

I Memphis Grizzlies avevano la stessa idea, cioè sceglierlo e poi lasciarlo un anno o due in Europa. John Hollinger, all’epoca GM dei Grizzlies e ora scrittore per The Athletic, ha rivelato che Memphis aveva puntato Jokic per sceglierlo con la #35, visto che con la prima scelta (la #22) presero Jordan Adams. La guardia uscita da UCLA giocò 32 partite in due anni prima di non essere confermato: all’ultimo riferimento era in Messico. Fate conto che come guardie c’erano ancora Bogdan Bogdanovic, Joe Harris, Spencer Dinwiddie e Jordan Clarkson…

Tornando a Jokic, era appunto ancora disponibile con la seconda scelta di Memphis (arrivata dai Jazz) ma Hollinger decise di chiamare Jarnell Stokes, considerato più pronto per la NBA e beniamino di casa dopo esser nato a Memphis e aver frequentato Tennessee University. Risultato: 21 partite da rookie, prima di essere ceduto a Miami ( e da lì tanta G League). Ora è in Cina ai Xinjiang Flying Tigers.

Oltre il danno la beffa: durante la Summer League, Hassan Whiteside aveva dominato, ma per far spazio a Stokes non tennero Whiteside che poi fece molto bene a Miami.

Sarebbe cambiato qualcosa per Memphis avere in squadra il centro serbo?