All Star weekend 2024: la programmazione di Sky Sport NBA

Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più attesi e seguiti dello sport a stelle e strisce, capace di catalizzare l’interesse di un intero paese (e non solo): l’All Star Weekend 2024, i tre giorni più intensi e spettacolari del basket NBA, che si chiuderanno, come di consueto, con l’All Star Game, la partita delle stelle.

La kermesse cestistica americana, che giunge alla sua 73^edizione, porta l’evento top del basket a stelle e strisce nello stato dell’Indiana, più precisamente nella capitale Indianapolis, e potrà essere seguito in diretta su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno ein streaming su NOW.

Sarà la Gainbridge Fieldhousedi a ospitare i vari eventi che si succederanno nell’arco del fine settimana e che avrà inizio nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 febbraio.

Il via, dunque, nella notte tra venerdì e sabato con il Celebrity Game, che vedrà sul parquet diversi personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi anche l’italiano e campione olimpico nel salto in alto Gianmarco Tamberi, nel team di Stephen A. Smith, alla sua seconda apparizione in questo evento. A seguire il Rising Star Challenge, con in campo i più talentuosi giovani che militano in NBA.

Il giorno successivo spazio all’All Star Saturday Night, con lo Skills Challenge e le attesissime e spettacolari gare del tiro da tre punti e delle schiacciate, quest’ultima con una sfida particolare tra Stephen Curry, che detiene il record del maggior numero di triple segnate in assoluto, e Sabrina Ionescu, la miglior realizzatrice di triple in una singola stagione nella WNBA.

Nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 2, l’evento più atteso, l’All Star Game, la partita delle stelle, che metterà di fronte due formazioni composte da autentici fuoriclasse della palla a spicchi.

Nonostante qualche illustre forfait per infortunio, Joel Embiid e Julius Randle e con Kawhi Leonard a rischio, lo show sarà sempre di alto livello e anche questo momento potrà essere seguito in diretta a partire dalle ore 1.30.

All Star 2024 anche sui canali social ufficiali di Sky (fb/ig/X, @SkySportNBA).

Inoltre, domani pomeriggio, puntata speciale di Basket Room dedicata all’All Star Weekend, con Alessandro Mamoli. Appuntamento alle ore 16.45 in diretta su Sky Sport 24 e NOW.

___________________________________________________________________________________________________

“ALL STAR GAME”: LE DUE SQUADRE

TEAM GIANNIS (East Conference) TEAM LEBRON (West Conference)

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) LeBron James (Los Angeles Lakers)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Damian Lillard Milwaukee Bucks) Kevin Durant (Phoenix Suns)

Jayson Tatum (Boston Celtics) Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Trae Young (Atlanta Hawks) Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Bam Adebayo (Miami Heat) Devin Booker (Phoenix Suns)

Paolo Banchero (Orlando Magic) Stephen Curry (Golden State Warriors)

Jaylen Brown (Boston Celtics) Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

Jalen Brunson (New York Knicks) Paul George (Los Angeles Clippers)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

Scottie Barnes (Toronto Raptors) Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Coach: Doc Rivers (Milwaukee Bucks) Coach: Chris Finch (Minnesota Timberwolves)

___________________________________________________________________________________________

La programmazione live dell’All Star Weekend 2024 di basket NBA su Sky e in streaming su NOW:

notte venerdì 16-sabato 17 febbraio Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

ore 3 Rising Stars Challenge

commento live originale

(differita sabato ore 10.45; ore 14.30 e ore 23 Sky Sport NBA e NOW;

commento Dario Vismara e Mauro Bevacqua)

notte sabato 17-domenica 18 febbraio Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

ore 2 All Star Saturday Night

commento live Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna

(differita domenica ore 10.30; ore 15.15; ore 19.30 e ore 22.45; Sky Sport NBA e NOW)

notte domenica 18-lunedì 19 febbraio Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e NOW

ore 1.30 ”All Star Game”: Draft

ore 2 ”All Star Game”: Team LeBron vs Team Giannis

commento live Flavio Tranquillo e Davide Pessina

(differita lunedì ore 8; ore 12 e ore 19.15 Sky Sport NBA e NOW)