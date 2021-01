Allarme Sixers: Seth Curry positivo al Covid-19… mentre è in panchina!

Seth Curry positivo al Covid-19.

Fin qui non ci sarebbe nulla di estremamente preoccupante, se non fosse per il fatto che Seth Curry ha scoperto la positività mentre era seduto in panchina con i suoi compagni durante la partita tra Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers.

Il giocatore non presenta alcun sintomo, è in isolamento e la NBA ha già attivato il protocollo di tracciamento previsto dalla lega.

In isolamento fiduciario anche Joel Embiid, seduto in panchina per l’intero primo quarto al fianco di Curry. Embiid, neo papà con una bimba di 3 mesi, ha detto di non voler rischiare nulla e di restare in isolamento sino all’esito dei test necessari.