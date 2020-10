Alvin Gentry associated head coach dei Sacramento Kings

I Sacramento Kings hanno annunciato che Alvin Gentry dalla prossima stagione affiancherà Luke Walton sulla panchina dei californiani. Appena concluso il rapporto con i Pelicans, l’allenatore veterano trova subito una nuova sistemazione.

I Kings hanno chiuso questa stagione con un record di 31-41, valido per il dodicesimo posto ad Ovest e ventesimo totale. Sacramento avrà la scelta #12 al draft NBA del prossimo 18 novembre, oltre a tre seconde scelte: la #35, la #43 e la #52

Sacramento dovrà decidere a breve se confermare Nemanja Bjelica, 7.2 milioni non garantiti. Per il resto ci sono otto giocatori per 89 milioni già sicuri: scade il contrattone di Bazemore, ma scade anche Bogdan Bogdanovic e potrebbe decidere di firmare altrove.