Andrew Bogut: “Non mi ritiro ma mi prendo una pausa”

Andrew Bogut ha scritto una nota, poi condivisa sui canali social, in cui spiega che questa pausa forzata gli ha fatto bene al fisico e che ha potuto stare con la sua famiglia.

“Non è una nota per annunciare il ritiro, ma solo per dire che prendere decisioni ufficiali in questo momento difficile è troppo duro. L’ho fatto per permettere ai Sydney Kings di poter lavorare sul mercato senza pensare se ci sarò o meno”

Bogut fu prima scelta NBA nel 2005, ha giocato tra Bucks e Warriors prima di brevi apparizioni tra Dallas e Lakers (e una sfortunatissima gara con i Cavs).