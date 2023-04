Giannis Antetokounmpo: “Nel 2020 stavo per lasciare il basket”

In un’intervista al Milwaukee Journal Sentinel, Giannis Antetokounmpo ha rivelato di essere stato vicino ad abbandonare il basket nel 2020, dopo aver firmato il contratto più proficuo della storia del gioco (228 milioni di $).

“Se qualcosa non mi rende felice, non la faccio. Non la voglio fare. Semplicemente me ne sto a casa, sto coi miei figli, sto con la mia famiglia e cerco di essere felice. Non m’importa del resto.”

“E questo è successo quando ho firmato il più grande contratto nella storia della NBA. È dura, non è semplice. Nel 2020 ero… pronto a lasciare il basket. Ne ho parlato col front office” ha dichiarato il due volte MVP, “e tutti mi guardavano come se fossi pazzo. ‘Hai appena firmato il più grande contratto della storia NBA e vuoi lasciare il basket e tutti quei soldi?’ Potete prendervi quei soldi e ficcarveli…”

Antetokounmpo non è il primo sportivo professionista ad avere problemi di salute mentale, anche Kevin Love, DeMar De Rozan e Kelly Oubre Jr. ci hanno dovuto fare i conti; Giannis si è affidato a un consulente: “Ho preso a parlare con questo consulente. Mi ha aiutato molto – non solo essere un cestista migliore, saper gestire la cosa; ma essere un compagno migliore, un padre migliore, un fratello migliore, un figlio migliore. Una persona migliore. A non essere chiuso in me stesso, essere capace di dare agli altri quello che provo. Perché a un certo punto, stavo cercando di scappare da tutti. E questo non sono io; io sono un tipo sociale, mi piace interagire con gli altri.”