Anthony Davis e il suo mentore a Londra 2012

La nazionale americana presente alle Olimpiadi di Londra 2012 vedeva tra le sue fila anche un giovanissimo Anthony Davis, appena uscito dal college; e quando i genitori di Davis si presentarono all’albergo dove alloggiava USA Team, trovarono ad accoglierli Kobe Bryant, che disse al padre di AD: “Signor Davis, ho io suo figlio con me. Tengo questo ragazzo sotto la mia ala, viene con me ovunque io vada per tutte le Olimpiadi.”

Da allora, quando i Lakers giocavano a New Orleans, Kobe passava sempre a salutare i genitori di Davis, e si manteneva in contatto anche con lo stesso Anthony, via messaggio. Nessuna mira di reclutamento, semplicemente Kobe aveva visto qualcosa in AD e lo aveva tenuto d’occhio, come è successo anche con altri giovani.