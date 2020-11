La firma più attesa di questa Free Agency ci sarà, ma non subito: Anthony Davis tornerà ai Lakers. Nonostante ci sia un mutuale interesse, e nonostante sia già da tempo (quasi) certa la sua permanenza, l’annuncio non sarà immediato.

Come riportato da Woj, infatti, il giocatore non ha ancora deciso per quanto tempo prolungare il suo contratto con la franchigia vincitrice dell’anello.

Davis, che ha 27 anni, ha parecchie possibilità: la prima è un triennale da 106 milioni di dollari, con una player option per il 2022-23, così potrebbe concludere il contratto quando scadrà anche a James. Altre opzioni sono un biennale da 68 milioni, con una opzione dopo un anno, o contratti da 4 (146.7mln) o 5 (189mln) anni.