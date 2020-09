Arron Afflalo pronto ad acquistare i Minnesota Timberwolves?

Una cordata di imprenditori tra i quali anche l’ex giocatore NBA Arron Afflalo sarebbe pronta a rilevare i Minnesota Timberwolves, a discapito di quella di Kevin Garnett.

L’attuale proprietario, il 79enne Glen Taylor, è disposto a vendere e il profilo di Afflalo e soci sarebbe quello giusto, tuttavia le due parti non si sono ancora ufficialmente incontrate. Le franchigie di Minneapolis (Timberwolves per la NBA e Lynx per la WNBA) valgono circa 1.5 miliardi di dollari, nei quali è incluso anche l’utilizzo del Target Center fino al 2035. I Timberwolves sono la 28esima squadra NBA per valore di franchigia, appena davanti a Pelicans e Grizzlies.

Afflalo ha guadagnato oltre 60 milioni nella sua carriera NBA e ovviamente sarebbero una piccolissima fetta dell’investimento della cordata.