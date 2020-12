Auguri LeBron, il migliore a 36 anni?

Oggi LeBron James compie 36 anni, ma a vederlo giocare sembra ancora un ragazzino.

Se comparate alle statistiche dei più grandi giocatori della storia dell’NBA, le cifre di LBJ alla stessa età sono da far strabuzzare gli occhi:

LeBron James: 25.3 punti col 49.3% dal campo, 10.2 assist, 7.8 rimbalzi in 34.6 minuti

Larry Bird: 20.2 punti col 46.6% dal campo, 6.8 assist, 9.6 rimbalzi in 36.9 minuti

Kareem Abdul-Jabbar: 21.8 punti col 58.8% dal campo, 2.5 assist, 7.5 rimbalzi in 32.3 minuti

Karl Malone: 23.8 punti col 49.3% dal campo, 4.1 assist, 9.4 rimbalzi in 37.4 minuti

Wilt Chamberlain: 14.8 punti col 64.9% dal campo, 4 assist, 19.2 rimbalzi in 42.3 minuti

Kobe Bryant: 22.3 punti col 37.3% dal campo, 5.6 assist, 5.7 rimbalzi in 34.5 minuti

Oscar Robertson: 12.7 punti col 43.8% dal campo, 6.4 assist, 4 rimbalzi in 35.4 minuti

Charles Barkley: 16.1 punti col 47.8% dal campo, 4.6 assist, 12.3 rimbalzi in 36.3 minuti

Moses Malone: 10.6 punti col 46.8% dal campo, 0.8 assist, 8.1 rimbalzi in 23.3 minuti

Elgin Baylor: 24 punti col 48.6% dal campo, 5.4 assist, 10.4 rimbalzi in 41 minuti

Tim Duncan: 15.4 punti col 49.2% dal campo, 2.3 assist, 9 rimbalzi in 28.2 minuti

Hakeem Olajuwon: 16.4 punti col 48.3% dal campo, 3 assist, 9.8 rimbalzi in 34.7 minuti

John Stockton: 12 punti col 52.8% dal campo, 8.5 assist, 2.6 rimbalzi in 29 minuti

Dirk Nowitzki: 21.7 punti col 49.7% dal campo, 2.7 assist, 6.2 rimbalzi in 32.9 minuti

Shaquille O’Neal: 13.6 punti col 59.3% dal campo, 1.5 assist, 9.1 rimbalzi in 28.7 minuti

Kevin Garnett: 15.8 punti col 50.3% dal campo, 2.9 assist, 8.2 rimbalzi in 31.1 minuti

Che dire? LeBron, 36 anni e non sentirli.