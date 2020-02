Curioso siparietto nel finale della gara tra Charlotte Hornets e Houston Rockets, vinta da questi ultimi per 125-110: a James Harden mancava solo un rimbalzo per la tripla doppia, stava per catturarlo sull’ultimo errore al tiro degli Hornets a pochi secondi dal termine, ma Austin Rivers lo ha anticipato. Harden ha chiuso con 40 punti, 12 assist e 9 carambole.

Lo stesso Rivers si è disperato dopo aver capito, e si è scusato col Barba.