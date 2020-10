Bam Adebayo: c’è speranza per gara-4, ma resta in dubbio

Nell’ambiente dei Miami Heat c’è speranza per rivedere Bam Adebayo in gara-4 di NBA Finals, anche se probabilmente con un minutaggio limitato.

Il centro degli Heat si è infortunato in gara-1 ai muscoli del collo. Il giocatore era pronto a stringere i denti e giocare già in gara-3, ma lo staff medico ha voluto andarci cauto. Ora che Butler ha condotto i suoi alla vittoria ed allungato la serie, c’è la possibilità di rivedere in campo Bam Adebayo.

Ancora nulla sulle condizioni di Goran Dragic, ma lì c’è più pessimismo. Sembra che le sue prime NBA Finals siano già finite. La speranza è di allungare ulteriormente la serie e, nel caso, trattare lo sloveno con delle infiltrazioni, ma resta un’opzione assai difficile.