Banchero come Bargnani, sedici anni dopo

Duecentoundici centimetri di altezza per centotredici chilogrammi di peso, capelli afro e lo sguardo del ragazzo che sta per entrare nel mondo degli adulti.

Questa è la descrizione di Paolo Napoleon James Banchero, professione ala grande, che può fregiarsi del titolo di prima scelta al Draft 2022, come di consueto svoltosi al Barclays Center nel quartiere Brooklyn di New York e finalmente tornato a svolgersi nel mese di giugno dopo i ritardi degli ultimi due anni.

Sono gli Orlando Magic i fortunati a mettere le mani sul talento della Duke University.

La prima scelta del Draft è sicuramente un vantaggio ma comunque una responsabilità non di poco conto. Scegliere per primi significa essere completi padroni del proprio destino ed è dunque un momento in cui una franchigia deve essere brava a trovare l’edge, ossia la capacità di trasformare una probabilità in una sicurezza che crei una situazione profittevole per tutto il team.

Una necessità per la franchigia floridian che da tempo è magic solo nel nome e meno in campo, che ha voluto puntare forte su uno dei talenti più splendenti espressi dal basket universitario negli ultimi anni.

Italo-americano

Paolo è quello che si può dire un figlio d’arte: la madre Rhonda Smith è stata una cestista professionista nella lega femminile e ha negli anni del professionismo anche vestito la maglietta della nazionale di Basket femminile a stelle e strisce.

Il padre, Mario Banchero, ex giocatore di football americano a livello universitario, è ovviamente il legame con l’Italia di Paolo: furono i nonni di Mario a emigrare nella terra delle opportunità da Savignone, borgo in provincia di Genova.

Vennero a lavorare come minatori e contadini prima di aprire una macelleria nella quale troverà impiego anno dopo lo stesso Mario, andando a cementare un’eredità famigliare che ancora oggi lega i Banchero con il Belpaese.

Un legame, quello con la terra di origine della famiglia paterna, che sembra potersi realizzare con un futuro esordio di Paolo nella nazionale di Basket italiana. Paolo ha infatti già da anni anche la nazionalità tricolore ottenuta quando aveva solo 15 anni anche grazie all’interessamento di Riccardo Fois, coordinatore nella supervisione e nel monitoraggio dei prospetti italo-americani per la federazione italiana che già in tempi non sospetti aveva riconosciuto le qualità di Paolo.

Prospettiva, quella di vestire l’azzurro, che sembra piacere molto all’ala grande originaria dello Stato di Washington che finora ha speso parole al miele quando interpellato di fronte a questa possibilità.

Nel solco di Andrea Bargnani

Con la scelta della franchigia di Orlando Paolo Banchero diventa il secondo cestista con nazionalità italiana a essere pescato come prima scelta assoluta nella storia dei Draft.

Il primo non ha bisogno di molte presentazioni: si tratta ovviamente di Andrea Bargnani, l’ex cestita romano cresciuto sportivamente nella Pallavolo Treviso fu infatti la prima scelta nel Draft 2006 dove furono i Toronto Raptors ad aggiudicarsi le sue prestazioni sportive.Sedici anni dopo “Il Mago” un italiano è di nuovo prima scelta al Draft e firma per gli Orlando “Magic”, una simpatica connessione nel segno della magia.