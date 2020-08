Ben Simmons, a rischio il resto della stagione NBA

Philadelphia è ormai sicura che non avrà più Ben Simmons per il resto della stagione NBA. Si è infortunato la settimana scorsa e ha lasciato la “bolla” in seguito alla sublussazione della rotula del ginocchio sinistro. Verrà rivalutato tra due settimane.

Ieri è occorso anche l’infortunio a Joel Embiid che ha lasciato la partita dopo soli 6′ senza rientrare. Il lungo camerunense si è procurato una distorsione alla caviglia, salterà la gara di domani contro Phoenix ma coach Brown è fiducioso che possa tornare per i Playoffs (probabilmente contro Boston al primo turno).

Simmons ha tenuto medie di 16.4 punti, 8 assist e quasi altrettanti rimbalzi, oltre a 2.1 rubate. Per Embiid, invece, 23.6 punti, 11.8 rimbalzi e 3.1 assist, oltre a 1.3 rubate (oltre 30 di media nella “bolla”).