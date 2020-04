Ben Simmons: “Il mio tiro diventerà affidabile”

La stella Ben Simmons è fiduciosa che nel futuro il suo tiro sarà affidabile e potrà aiutare i suoi Sixers con un’arma in più nel suo arsenale.

Dichiarato finalmente guarito da quel fastidioso infortunio che interessava il nervo lombare, il #25 dei Sixers ha parlato a ESPN, anche con una certa spavalderia: “Tanta gente critica il mio tiro, un po’ troppo a dire il vero. Ma tutto ciò mi ha fatto pensare a ciò che sono capace di fare meglio: sono in grado di fare delle cose in cui nessuno può fermarmi, so rubare palloni, smazzare assist e segnare nel pitturato”.

In carriera Simmons ha tirato 2/23 da tre totale nelle sue prime tre stagioni in NBA e con un rivedibile 59% ai liberi, dati che, soprattutto nei finali di partita, limita tantissimo l’attacco dei Sixers. Così facendo le difese avversarie si adeguano preferendo il raddoppio su Embiid o altri, piuttosto di marcare Simmons da vicino. “So che il mio tiro arriverà, è solo questione di fiducia. Alcuni tipi di tiro stanno entrando, come il gancio dal gomito, perché l’ho provato tante volte e sono fiducioso che entrerà. Per quanto riguarda le triple, non le ho mai sentite “mie” ma devo lavorare più duro per renderle un’arma del mio arsenale. Ora come ora potrei tirare intorno al 30% ma preferirei essere tra quelli che tirano con il 40%”.

Il suo coach Brett Brown ha assicurato che se non sceglierà di tirare da 3 quando la difesa lo concede, sarà costretto a farlo sedere in panchina. Vediamo se la stella australiana avrà recepito il messaggio…