Bill Laimbeer: “I Bulls erano solo dei frignoni”

Con l’uscita del documentario “The last dance” sull’ultima stagione di Jordan ai Bulls, si è tornato anche a parlare dei Detroit Pistons, quei Bad Boys che avevano dato filo da torcere proprio a Chicago a cavallo tra anni ’80 e ’90.

Intervistato da ESPN, Bill Laimbeer, centro titolare di quei Pistons, non ci pensa nemmeno a fare un passo indietro sulla scelta di non stringere la mano ai Bulls dopo aver perso la serie Playoffs, nemmeno a distanza di 30 anni:

“Perché me ne dovrei pentire oggi? Non m’interessa cosa dicono i media di me, non l’ho mai fatto. Se lo facessi sarei un caso disperato, soprattutto allora.”

“A me interessava vincere partite di basket e vincere campionati, e ho fatto tutto quello che dovevo fare per tirare fuori il meglio delle mie possibilità e da quelle della mia squadra, e l’abbiamo fatto. Alla fine della fiera, siamo campioni del mondo.”

E ancora Laimbeer, riguardo a quei Bulls: “Hanno pianto e frignato per un anno e mezzo su quanto eravamo un male per il gioco, ma cosa più importante, dicevano che eravamo brutte persone. Non eravamo brutte persone, eravamo solo giocatori di basket che vincevano, e di questo sono assolutamente certo, perché loro non sapevano chi fossimo noi o com’eravamo come persone e nella nostra vita privata.”

“Ma con tutto quel frignare, non gli ho voluto stringere la mano. Erano solo frignoni. Hanno vinto la serie. Di questo gli dò credito: noi siamo invecchiati, loro ci hanno superati. Ma ok, andiamo avanti.”