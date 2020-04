Bill Laimbeer: “LeBron James è il migliore di sempre”

Bill Laimbeer, vincitore di due titoli in tre Finals con i Pistons ai tempi dei Bad Boys a cavallo tra anni ’80 e ’90, non ha dubbi su chi sia il più forte giocatore di sempre.

Intervenuto a First Take di ESPN, l’ex centro di Brescia (vi ha giocato una stagione appena uscito dal college) ha spiegato come LeBron sia al timone della NBA dal primo giorno in cui vi è entrato, cosa che MJ è riuscito a fare solo dopo svariati anni nella lega. Inoltre LeBron è un lavoratore instancabile, sempre in palestra a curare il suo fisico mai visto su un campo da basket.

“Certamente Jordan ha più anelli, ma quello che ha fatto LeBron per la sua generazione e per quelle a venire me lo fa reputare il miglior giocatore nella storia della NBA”, ha concluso l’attuale allenatore delle Las Vegas Aces in WNBA.