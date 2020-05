BJ Armstrong: “Ho convinto io Jordan a tornare nel ’95”

Con la stagione NBA ferma, il centro del mondo cestistico americano è The last dance, il documentario Netflix sull’ultima stagione dei grandi Bulls del ’98.

Nel settimo episodio si parla del primo ritiro di Jordan, avvenuto nel 1993 dopo la vittoria del terzo titolo e la morte del padre; e pare che a dare una buona mano per convincere MJ al ritorno in maglia Bulls sia stato BJ Armstrong durante una colazione con lo stesso Jordan, almeno stando alle parole dell’ex play dei Bulls rilasciate a The Associated Press: “A essere onesti, non ci avevo mai pensato. Volevo solo essere un buon amico e ho visto qualcosa in lui. Quando vedi che qualcuno ama davvero qualcosa… Lui amava il basket. Non gli piaceva, lo amava. Lui era così. E oltre al rispetto per la pallacanestro, volevo essere un buon amico.”

BJ ha consigliato Jordan di tornare in palestra per rivedere gli ex compagni, un allenamento sono diventati due, poi tre, e poi MJ aveva capito che la sua carriera nel baseball era finita.

“Ero semplicemente contento per lui, perché so quanto il gioco del basket contava per lui e per la sua vita. Ha sempre tenuto al basket in una maniera quasi sacra, e vederlo tornare era la cosa più bella che avessi visto.”

BJ Armstrong ha lasciato i Bulls nella stagione successiva, ma pare che Chicago debba ringraziare anche lui per il secondo Three-peat dei Bulls.