Bob Myers lascia i Golden State Warriors

Il GM e Presidente dei Golden State Warriors, Bob Myers, ha deciso di lasciare la franchigia californiana dopo 12 stagioni.

Bob Myers ha dichiarato a ESPN che è tempo per lui di non rinnovare il contratto che la dirigenza Warriors gli aveva offerto, per ragioni che vanno oltre al compenso economico.

I Warriors hanno vinto 4 degli ultimi 8 campionati con Myers dietro alla scrivania, e adesso si trovano a fronteggiare i contratti in scadenza di Draymond Green e Klay Thompson.

Ecco il messaggio che Steph Curry ha lasciato per Bob Myers sui social: