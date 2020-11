Bobby Portis e DJ Augustin approdano ai Milwaukee Bucks

Tra le varie firme di questa seconda giornata di mercato NBA spiccano quelle di Bobby Portis e DJ Augustin con i Milwaukee Bucks.

L’ala ha firmato un biennale, con player option nel secondo anno. Lo scorso anno era ai Knicks a 15 milioni, ora la cifra sarà sicuramente più bassa.

Per lui 10.1 punti e 5.1 rimbalzi, in linea con le sue medie in carriera. È la sua quarta squadra, tutte a Est, dopo Chicago, Washington e New York.

Il playmaker ex Orlando Magic ha firmato un triennale a 21 milioni totali. DJ Augustin negli anni si è affermato come un ottimo play in uscita dalla panchina, anche con un buon tiro dalla distanza (a parte l’ultima stagione chiusa con il 35% scarso). Per lui medie di 10.5 punti e 4.6 assist in 24′ alzandosi dal pino.