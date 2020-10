Bogdanovic nel mirino dei Bucks

I Milwaukee Bucks starebbero puntando Bogdan Bogdanovic, guardia serba diventata restricted free agent dei Sacramento Kings.

Bogdanovic ha concluso la sua stagione con oltre 15 punti di media e nelle ultime 27 gare di regular season si è guadagnato anche la promozione in quintetto base a Sacramento. Sarebbe un bell’innesto per i Bucks, che hanno chiuso la stagione sotto le aspettative e puntano sempre a vincere l’anello.

I Kings al momento sembrerebbero in vantaggio rispetto ai Bucks nella corsa a Bogdanovic, in quanto basterebbe loro pareggiare qualunque offerta venga fatta al giocatore per tenerlo tra le proprie fila. Milwaukee potrebbe ingolosire la franchigia californiana aggiungendo una trade, vedremo se basterà a convincere Sacramento a lasciare il gioiellino serbo.