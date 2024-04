Boston Celtics, blindato il playmaker Jrue Holiday fino al 2028

I Boston Celtics chiuderanno la stagione NBA con il miglior record anche grazie agli arrivi estivi di Porzingis e Holiday. Se per il primo il rinnovo è arrivato subito dopo la trade con Washington, per il secondo l’accordo per il prolungamento è notizia di poche ore fa.

BREAKING: After arriving in a blockbuster offseason trade, Boston Celtics guard Jrue Holiday has agreed on a four-year, $135 million contract extension, his agent Jason Glushon of @GlushonSM tells ESPN. pic.twitter.com/Llln2yczSI — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2024

Jrue Holiday ha infatti declinato la player option per il prossimo anno e firmato un’estensione quadriennale per un totale di 135 milioni che lo terrà in biancoverde fino a giugno 2028. Così facendo, la franchigia risparmia a livello di luxury tax.

In questa prima stagione ai Boston Celtics, il classe ’90 Holiday ha tenuto medie di 12.5 punti, 5.4 rimbalzi e 4.9 assist tirando con un ottimo 43% dall’arco.