Boston Celtics, ci sono le firme di Tristan Thompson e Jeff Teague

I Boston Celtics hanno perso Gordon Hayward, Enes Kanter e Brad Wanamaker, ma si sono mossi per aggiungere due pedine “da usato sicuro” nel roster di quest’anno.

Parliamo di Tristan Thompson, in arrivo dai Cavs, che ha firmato un biennale da 19 milioni, come riporta Yahoo Sports. È l’entità della mid-level exception (come Harrell o Ibaka nelle squadre di L.A.)

Thompson ha 29 anni e ha concluso la sua nona ed ultima stagione a Cleveland con una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi.

Altro innesto tra i veterani è quello di Jeff Teague, visto tra Minnesota ed Atlanta nell’ultimo anno. In 25′ di media, ha segnato circa 11 punti e 5 assist con il 37% dall’arco.

Ha firmato un annuale al minimo salariale da 2.6 milioni.

Da riportare anche le team option esercitate su Daniel Theis e Semi Ojeleye che quindi restano ai Celtics un’altra stagione.