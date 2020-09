Boston Celtics punteranno su un doppio scambio per Oladipo e Turner?

I Boston Celtics sono appena stati eliminati, ancora una volta, in Finale di Eastern Conference con i Miami Heat capaci di chiudere la serie sul 4-2 ma ora il GM Danny Ainge si sta già concentrando sulla off-season, in attesa del mercato: i nomi sono quelli di Oladipo e Turner da una parte, Hayward dall’altra.

Punto primo, Gordon Hayward. Il #20 è pronto a rinunciare alla sua player option da 34.2 milioni solo nel caso arrivi un nuovo contratto pluriennale a cifre più basse. Però difficilmente scenderà sotto i 30 milioni annui. Se non si arriverà ad un accordo, GH eserciterà l’opzione e allora lì si aprirebbero le strade di possibili trade…

Su tutte, la pista calda sarebbe quella verso gli Indiana Pacers. Hayward è nato ad Indianapolis e ha giocato al college per Butler, sempre dell’Indiana, portandolo fino alla finale NCAA persa all’ultimo secondo. Hayward, quindi, sarebbe contento di tornare nella sua città di nascita, e Boston avrebbe anche la possibilità di ricevere buone contropartite in cambio. Oltre a Hayward, i Pacers potrebbero ricevere anche Kanter per equilibrare la situazione dei salari: dovrà però esercitare la player option da 5 milioni, cosa che lo renderà poi free agent a fine stagione 2020/21.

Victor Oladipo negli ultimi due anni ha faticato a causa di un problema muscolare serio e, prima di partire per la “bolla”, ha tenuto sulle spine i Pacers dicendo che avrebbe deciso solo all’ultimo se giocare oppure no. Ha giocato, male, e Indiana è stata cacciata fuori 0-4 dai Miami Heat al primo turno. Oladipo percepirà 21 milioni la prossima stagione, ma è l’ultima prima della scadenza a giugno 2021.

A lui si sommerebbe Myles Turner, il centro di cui ha bisogno Boston. Il lungo #33 ha però firmato la scorsa estate un rinnovo quadriennale da 72 milioni, per cui ha ancora tre anni a 18 milioni a stagione.

Andiamo a vedere le cifre individuali di ognuno nell’ultima stagione: