Botto Cleveland Cavaliers! Arriva Donovan Mitchell via trade con gli Utah Jazz

Donovan Mitchell è un nuovo giocatore dei Cleveland Cavaliers. In cambio vanno tre giocatori, 3 prime scelte future e due possibili scambi al draft. Tra questa e la trade per Gobert, in una sola estate i Jazz hanno ricevuto 15 prime scelte non protette (o leggermente protette) per i prossimi sette draft.

Utah Jazz ricevono: 3 prime scelte non protette (2025, ’27 e ’29), 2 pick swaps (2026 e ’28), Lauri Markkanen, Collin Sexton, Ochai Agbaji

Cleveland Cavaliers ricevono: Donovan Mitchell

The Cleveland Cavaliers have acquired Donovan Mitchell in a trade, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 1, 2022

Il finlandese, che ha portato la sua nazionale al mondiale, ha altri due anni di contratto a quasi 34 milioni totali, più un terzo parzialmente garantito a 6M (su 18M). Sexton ha firmato un nuovo contratto prima di essere ceduto (quadriennale da 72 milioni), mentre il rookie Agbaji ha due anni garantiti e team option nei successivi due.

Donovan Mitchell invece ha altri tre anni di contratto (range 30-35M) e una player option da 37M per la stagione 2025/26.