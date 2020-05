Bradley Beal: “Era pronto lo scambio con Harden, la notte del draft”

Bradley Beal è intervenuto nel podcast di Stephen Jackson e Matt Barnes e ha rivelato un retroscena su un suo possibile approdo ai Thunder.

“La notte del draft ero nella Green Room [quella riservata alle prime 15-20 scelte, ndr] e il mio agente mi avvisa che potrei finire a OKC. ‘Non ho mai fatto workout per loro’, pensai immediatamente. Ho fatto allenamenti solo con Cleveland, Charlotte e ovviamente Washington. OKC voleva scambiare Harden e avrebbe messo sul piatto lui e la scelta #12 per salire intorno alle prime tre posizioni per chiamarmi. Avrei giocato in squadra con Westbrook e Durant”, ha concluso la guardia degli Wizards.

Alla fine Harden venne mandato a Houston in cambio di Jeremy Lamb (selezionato con la scelta #12 a quel draft), Kevin Martin e due prime scelte future. Al momento dello stop dell’11 marzo per coronavirus, Beal era secondo dietro proprio a Harden nella classifica marcatori (34.4 vs 30.6)

Bradley Beal ha firmato un’estensione lo scorso anno, ma le voci di un suo possibile scambio continuano a susseguirsi. L’idea della dirigenza sembra quella di provare nuovamente il backcourt con John Wall e Beal, ma se dovesse arrivare un’offerta allettante potrebbero anche accettarla.