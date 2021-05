Gli Washington Wizards sono in piena rimonta, avendo vinto 15 delle ultime 19 con un Russell Westbrook debordante ed un Bradley Beal da vice capocannoniere NBA, dietro solo a Steph Curry.

Proprio Beal salterà il back-to-back ad Atlanta (stanotte probabilmente Westbrook farà il record di triple doppie, superando Oscar Robertson) ed è in dubbio per le ultime due gare della regular season, in casa con Cleveland e Charlotte. Gli Wizards sono ad una sola partita dall’ottavo posto degli Hornets ed è probabile che Beal torni proprio per quello “spareggio” se servirà per la classifica.

Wizards‘ Bradley Beal will miss the next two games and be re-evaluated on Friday due to hamstring strain. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2021

Ricordiamo come funziona il play-in. Gara secca: se vince la settima va ai Playoffs contro la seconda, se vince l’ottava si va a gara-2 e lì chi vince va ai Playoffs. La perdente, poi, sfida la vincente della “semifinale” nona vs decima, che funziona con lo stesso meccanismo di settima vs ottava. La “finale” è sempre con lo stesso format: la meglio posizionata in classifica ha fattore campo e possibilità di vincerne solo una, mentre l’altra è costretta a vincere entrambe le partite per qualificarsi ai Playoffs: la vincente sfiderà la #1.