Brooklyn Nets decimati: positivo anche Taurean Prince

Brooklyn dovrà fronteggiare lenne assenza ad Orlando: dopo Irving, Durant e Claxton infortunati, Chandler out per problemi famigliari e Jordan più Dinwiddie positivi al coronavirus, a questi ultimi si aggiunge anche Taurean Prince che ha deciso di non partecipare alla ripresa NBA.

Il roster dei Nets conta i seguenti giocatori, anche se dovranno essere aggiunti quattro sostituti. Due potrebbero essere Shumpert ed Amir Johnson, da capire gli altri due spot.

Chris Chiozza

Tyler Johnson

Caris LeVert

Garrett Temple

Jeremiah Martin

Justin Anderson

Timothe Luwawu-Cabarrot

Joe Harris

Dzanan Musa

Rodions Kurucs

Jarrett Allen

Brooklyn se arriverà ottava con più di sei gare di vantaggio sulla decimata Washington andrà ai Playoffs (dove troverà i Bucks), mentre se saranno meno di sei gare si giocherà al meglio delle due gare con gli Wizards: se i Nets ne vincono almeno una delle due vanno alla postseason, altrimenti ci va Washington.