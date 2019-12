LeBron James potrebbe saltare alcune partite a causa di un infortunio al muscolo toracico.

La leggenda dei Lakers si era già in infortunato contro Indiana, ma ha voluto giocarci sopra nel ko contro i Bucks. Dovrebbe saltare almeno 2-3 partite, ma con LeBron mai dire mai: resta in lista game-time-decision con coach Vogel che deciderà di gara in gara il suo utilizzo.

Al suo posto contro i Nuggets è pronto finalmente Kyle Kuzma, di ritorno da una distorsione alla caviglia.