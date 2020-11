Bryn Forbes e Torrey Craig ai Milwaukee Bucks

I Milwaukee Bucks hanno deciso di allungare le rotazioni in panchina, nel tentativo di convincere sempre Giannis Antetokounmpo a firmare il famoso rinnovo al super massimo da oltre 250 milioni per 5 anni.

Dagli Spurs arriva la guardia Bryn Forbes, mentre dai Nuggets arriva l’ala Torrey Craig.

Forbes viene da un quadriennio a San Antonio dove è riuscito a prendersi il ruolo di guardia titolare già dopo i primi due anni. Nell’ultima stagione medie di 11.2 punti con il 39% dall’arco. Potrebbe anche essere la guardia titolare ai Bucks…

Il trentenne ex Denver ha tenuto medie di circa 5.5 punti e 3.3 rimbalzi nelle tre stagioni in Colorado, ma è conosciuto soprattutto per la sua grande dedizione difensiva. E se infila qualche tripla (33% nell’ultima stagione) ancora meglio…