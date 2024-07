Caleb Martin saluta Miami e firma con Philadelphia

By

I Philadelphia 76ers hanno annunciato di aver messo sotto contratto Caleb Martin, ex Heat entrato in free agency al termine della stagione scorsa, dopo aver declinato l’offerta di Miami da 7.1 milioni per una stagione.

Nella serie di 7 gare contro i Boston Celtics agli ultimi Playoffs, Martin ha segnato 19.3 punti di media con 6.4 rimbalzi e 1.7 assist, tirando con il 60.2% dal campo e il 48.9% da tre punti.