I Knicks, dopo la mossa di alcuni giorni fa, tagliano Allonzo Trier (era in scadenza) e assorbono dal contratto Theo Pinson, che era stato rilasciato dai Nets.

Justin Patton non ha mai convinto in NBA, anche per problemi fisici, ma i Pistons gli daranno un’altra possibilità.

I nuovi arrivi hanno contratti solamente in parte garantiti, quindi dovranno convincere la dirigenza durante il prossimo training camp.