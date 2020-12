Caos Covid-19 per i Houston Rockets: Out John Wall, DeMarcus Cousins… e non solo

Che caos in casa Houston Rockets.

John Wall, DeMarcus Cousins e con tutta probabilità altri membri del roster saranno out per la partita inaugurale, a causa di contatti con un giocatore positivo al Coronavirus, Ben McLemore.

In tutto questo c’è la probabile assenza di James Harden , beccato in uno stripclub di Houston qualche giorno fa. Il barba ha negato tutto, ma nel web circolano numerosi video dell’accaduto. L’NBA sta indagando e con molta probabilità verrà sospeso per aver violato il protocollo, se i video venissero contrassegnati come veri.