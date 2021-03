Caris LeVert debutterà con i Pacers tra qualche settimana

Caris LeVert sta migliorando giorno dopo giorno e debutterà in maglia Indiana Pacers tra qualche settimana. La franchigia gialloblù ha una partita domani contro Denver, poi c’è la pausa di 8 giorni. Non c’è ancora un tempo prestabilito per il ritorno in campo di LeVert, secondo quanto anticipato da The Athletic, ma nell’ambiente c’è ottimismo e si spera di vederlo in campo tra fine marzo ed i primi di aprile.

Si temeva che potesse saltare il resto della stagione, invece fortunatamente Caris LeVert rientrerà in regular season per cercare di qualificare i Pacers ai Playoffs (attualmente sono al 9° posto con un record di 16-18).