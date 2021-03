Caris LeVert: “Felice di essere tornato in campo”

Caris LeVert ha finalmente debuttato in maglia Indiana Pacers dopo lo spauracchio dei mesi scorsi. L’esterno ex Brooklyn Nets è arrivato in gialloblù dopo la mega trade di Harden.

“Un mese e mezzo, due mesi fa, non sapevo nemmeno se avrei potuto tornare in campo, figurarsi così presto, dopo tutto quello che è successo. Sono davvero grato a tutti e sono felice di essere di nuovo in campo”, ha detto dopo la gara con i Suns a ESPN. I suoi compagni lo hanno accolto con una standing ovation in spogliatoio: 13 punti e 7 rimbalzi hanno aiutato Indiana a vincere sul difficile campo di Phoenix.

Lo staff medico dei Pacers aveva scoperto una piccola massa tumorale in un rene e la dirigenza poteva far saltare tutta la trade, se avesse voluto. Hanno però deciso di continuare a puntare sul #22, spinto in primis dal suo nuovo coach: “Ci ha dato energia in queste settimane, ma anche oggi in campo. Il suo carattere è forte, ma è anche una persona molto buona. È stato un grande compagno di squadra in questi mesi seduto in panchina e quindi ora gli altri ragazzi sono stati molto contenti di vederlo finalmente in campo con loro”, ha concluso Nate Bjorkgren.