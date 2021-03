Caris LeVert tornerà disponibile a breve!

I tifosi di Indiana, ma non solo, possono finalmente gioire: Caris LeVert potrebbe esordire a breve con la maglia dei Pacers dopo aver scoperto, durante le visite mediche post trade, di avere un tumore ai reni. Coach Bjorkgren, durante un’intervista odierna, ha infatti detto che ci sono delle possibilità che il 26enne possa esordire nel corso della prossima “road trip”, ossia in una delle prossime gare dei Pacers in trasferta. Inoltre, LeVert ha svolto l’intero allenamento con la squadra: sarà perciò questione di tempo per vederlo nella nuova uniforme.