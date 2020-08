Carmelo Anthony: “Ho trovato una nuova casa a Portland”

Il veterano e futuro Hall of Famer NBA Carmelo Anthony ha rivelato che ha pensato più volte al ritiro prima della chiamata dei Portland Trail Blazers. Ora la squadra dell’Oregon ha dovuto alzare bandiera bianca contro i Lakers, il suo contratto è in scadenza e si pensa già al futuro.

Portland dovrà fare delle scelte: è vero che scade il contrattone di Whiteside e i pochi dead money di Gasol ed Ezeli, ma i Blazers hanno già 111 milioni garantiti per 12 giocatori (considerate le player option di Hood e Hezonja), ma che saranno circa 100 per 11 giocatori se Ariza non verrà confermato.

Infatti il contratto di Trevor Ariza è di 12.8 milioni, ma solo 1.8 sono garantiti e difficilmente la dirigenza confermerà un giocatore che ha lasciato a piedi la sua squadra. A questo punto si aggiunge il probabile rinnovo di Carmelo Anthony: potrà essere firmato con una parte della mid-level exception, oppure più facilmente la bi-annual exception da 3.6 milioni o semplicemente un annuale da 3 milioni.

Il diretto interessato dopo l’eliminazione per 4-1 per mano dei Blazers ha detto: “Ho trovato una nuova casa a Portland”, frase che lascia intendere il suo grande desiderio di tornare. Per lui 16.5 punti ed oltre il 46% dall’arco da quando è entrato nella “bolla”.