Carmelo Anthony: “Nel 2009 quei Nuggets avrebbero spazzato via Orlando”

Dopo essersi soffermato sul draft del 2003, Carmelo Anthony torna sulla corsa Playoffs 2009 dei suoi Denver Nuggets, fermati solo in finale di Western Conference dai Lakers, che avrebbero poi vinto il titolo.

Nella live Instagram fatto con D-Wade, Anthony ha ripensato a quanto forti fossero quei Nuggets che meritavano sicuramente di battere i gialloviola e poi per l’ala ora ai Blazers sarebbe stato un gioco a ragazzi sconfiggere i Magic nelle NBA Finals. “Sono ancora addolorato perché ci credevamo. Non amo dire ‘avremmo potuto’ ma quando ti metti a rivalutare tutte queste cose, volevamo davvero affrontare Orlando quell’anno. Se vinciamo una delle prime due gare a L.A. quando torniamo a Denver non riusciranno a batterci! Potevamo vincere entrambe le partite a Los Angeles e lì non ci sarebbe stata storia, poi avremmo fatto cappotto anche contro Orlando in Finale”, ha concluso ‘Melo.

I Nuggets guidarono G1 per 41′ con un fenomenale Carmelo Anthony, ma si fecero superare nella volata finale da Kobe e due triple pesantissime di Ariza e Fisher, vinsero poi una tiratissima G2. Persero però una determinante G3 che permise ai Lakers di riprendere il fattore campo della serie. Tutto facile nella successiva gara-4, mentre in G5 Denver crollò solamente nell’ultimo quarto, mentre in G6 i gialloviola dettarono il ritmo partita fin dall’inizio conquistando il titolo della Western Conference e il pass per le seconde NBA Finals consecutive. I Lakers vinsero poi il titolo NBA battendo nettamente i Magic per 4-1 (dopo le prime due uscite molto combattute)

Qui di seguito trovate il video di gara-1. Per voi quei Nuggets potevano davvero vincere il titolo NBA?