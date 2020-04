Carmen Electra: “Io e Dennis Rodman abbiamo fatto sesso sul parquet dei Chicago Bulls”

Dennis Rodman grande protagonista nel terzo episodio di The Last Dance.

Carmen Electra, ex fidanzata di Rodman, ha raccontato un piccante particolare della sua relazione con il verme:

“Un giorno Dennis è venuto da me e mi ha detto di volermi fare una sorpresa. I Bulls avevano il giorno libero e non erano occupati negli allenamenti, Dennis compreso ovviamente. Sono salita sulla sua moto e mi ha bendato, non dicendomi dove saremmo andati.”

Continua poi Carmen Electra:

“Quando mi ha tolto la benda, eravamo al campo di allenamento dei Chicago Bulls. E’ stata una giornata pazzesca, una delle più incredibili che abbia mai avuto. Abbiamo fatto sesso ovunque, nella sala pesi, nella sala di fisioterapia, ovunque… incluso ovviamente il campo di allenamento. Eravamo come due bambini nel negozio di caramelle.”