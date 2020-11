I Cleveland Cavaliers hanno raggiunto un accordo annuale con Thon Maker, ala sudsudanese con passaporto australiano. Su di lui c’erano tantissime aspettative da giovanissimo, poi arrivato nella NBA ha deluso con Milwaukee e Detroit.

A 23 anni è ancora giovane e Cleveland potrebbe essere la squadra giusta per trovare spazio e crescere senza pressione.

In quattro anni 271 partite NBA (ma solo 75 partenze in quintetto) con una media di circa 5 punti in 15′.