Cavaliers, si prova a muovere Love e Thompson

I Cleveland Cavaliers vogliono abbassare il monte salari, visto che questa stagione non porterà i Playoffs.

Tristan Thompson e Kevin Love sono i nomi caldi, ma difficilmente si riuscirà a scambiare il #0. Thompson guadagna 18.5 milioni quest’anno, ma è in scadenza: sta tenendo medie di 11.9 punti, 10.4 rimbalzi e 2.1 assist e i Cavs sarebbero in cerca di una prima scelta per lui, ma proprio perché in scadenza nessuna squadra vuole andare oltre una o due seconde scelte.

Per quanto riguarda Kevin Love, ESPN menziona i Suns come possibile approdo, in quanto possono mettere sul piatto il contratto di Tyler Johnson (19 milioni in scadenza), Bridges o Saric più alcune scelte, probabilmente al secondo giro. Love guadagnerà 90 milioni per i prossimi tre anni. Per il #0 è una stagione da 17.4 punti, 9.8 rimbalzi e quasi 3 assist a partita.