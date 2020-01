Il giocatore degli Hawks, Chandler Parsons, ha comunicato tramite suoi legali che in un incidente stradale ha riportato infortuni che potrebbero fargli terminare la carriera. Per gli Hawks è fuori a tempo indeterminato.

Il 31enne di Atlanta è nell’ultimo anno del quadriennale da 94 milioni firmato nel 2016, a giugno sarà quindi in scadenza. Quest’anno solo 5 scampoli di partita. In totale per lui 453 gare NBA tra regular season e Playoffs con Houston, Dallas e Memphis.