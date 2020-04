Charles Barkley: “Solo Jordan è stato migliore di Kobe Bryant”

Charles Barkley in campo era fortissimo e, anche se non ha mai vinto un titolo, può essere considerato tra le leggende della NBA.

Barkley spesso se n’è uscito con alcune dichiarazioni al limite, ma ora ha invece riconosciuto la grandezza di Kobe Bryant, mettendolo dietro solamente a Jordan nella sua personale classifica.

Durante la trasmissione Get Up di Mike Greenberg, l’ex star di Sixers, Suns e Rockets – che poche settimane fa è stato protagonista di un bel gesto – ha detto le seguenti parole: “Kobe Bryant è il miglior giocatore che abbia mai visto, tra quelli accostati a Michael Jordan. Penso che Michael sia il più grande di sempre avendoci anche giocato contro, ma quello che più gli si avvicina in assoluto è Kobe Bryant. Non ho potuto affrontare Kareem nel suo ‘prime’ ma neppure Bill Russell o LeBron. Tuttavia ti dico tranquillamente che Kobe Bryant è il miglior giocatore che io abbia mai visto, dietro a Michael Jordan”.