Che colpo i Bucks! Jrue Holiday a Milwaukee

I Milwaukee Bucks hanno finalmente un playmaker, che risponde al nome di Jrue Holiday.

Arriva da New Orleans, in cambio di Eric Bledsoe, George Hill, tre prime scelte e due possibilità di scambiare la scelta.

È una mossa che potrebbe convincere Giannis Antetokounmpo a firmare l’estensione al super massimo.

Per Holiday quest’anno 19.1 punti, 4.8 rimbalzi e 6.7 assist. Holiday però ha solo un anno di contratto a 26.1 milioni, poi ci sarà una player option ma è probabile che non la eserciterà per firmare un accordo più ricco l’estate prossima.

Bledsoe ha altri due anni garantiti, più uno parzialmente garantito (3.9M) nel 2022/23. Hill invece ha quest’anno a 9.6M mentre il prossimo è garantito solamente per 1.3 milioni.

Poco prima della trade, Robin Lopez non aveva esercitato la player option da 5M per creare un po' di spazio. È possibile che torni ai Bucks con un contratto più basso al minimo salariale.